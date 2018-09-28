ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
علا أحمد
ظهرت الفنانة منى زكي بإطلالة جذابة وساحرة للغاية حيث تمكنت من خطف أنظار الجميع فى ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي وارتدت فستانا باللون الأوكسيديه اللامع ومكشوف من منطقة الصدر بعض الشيء، وهو ما جعلها تبدو بصورة مميزة وتناسب الفستان كثيرا مع جسدها.

وظهرت "زكي" بماكياج بسيط للغاية وهو ما جعلها تبدو مميزة، بالإضافة إلى ذلك اختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها وهو ما جعلها مميزة، كما اختارت إرتداء أكسسوارات مميزة كثيرا.
منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور
منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور
منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم

إسرائيل تكشف عن موعد نقل منظومة أس-300 إلى سوريا

لجنة الفتوى تحذر من هذا الفعل عند تلقين الميت للشهادة

مفتي الجمهورية السابق: الله يعتق في كل جمعة 600 ألف من النار

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

الخارجية السورية: نأمل تزويدنا بمنظومة إس_300 الصاروخية خلال أسبوعين

قناة عراقية تكشف سبب اغتيال تارة فارس.. فيديو

شاهد.. طرد صحفي من مؤتمر ميركل وأردوغان طالب بالحرية لزملائه في أنقرة

احتفالات وهتافات لـ الخطيب في خيمة التصويت على لائحة الأهلي

بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الكاف يحذر الأهلي وجماهيره قبل لقاء وفاق سطيف

منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي
شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة
ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو
نجلاء بدر تقبل زوجها خلال حفل الجونة السينمائي.. فيديو
بدء فرز أصوات أعضاء عمومية الأهلي غير العادية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟