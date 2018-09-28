منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور

ظهرت الفنانة منى زكي بإطلالة جذابة وساحرة للغاية حيث تمكنت من خطف أنظار الجميع فى ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي وارتدت فستانا باللون الأوكسيديه اللامع ومكشوف من منطقة الصدر بعض الشيء، وهو ما جعلها تبدو بصورة مميزة وتناسب الفستان كثيرا مع جسدها.



وظهرت "زكي" بماكياج بسيط للغاية وهو ما جعلها تبدو مميزة، بالإضافة إلى ذلك اختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها وهو ما جعلها مميزة، كما اختارت إرتداء أكسسوارات مميزة كثيرا.