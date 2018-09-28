تحطم أغلى طائرة عسكرية أمريكية.. فيديو

The scene one hour after a military plane crash five miles outside the Marine Corps Air Station in Beaufort. According to several news reports, the crash involved an F-35B https://t.co/cKzqzxCIJI pic.twitter.com/hIFHs3saBz — Breaking Aviation News (@breakingavnews) September 28, 2018

ذكرت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن طائرة عسكرية أمريكية من طراز "إف-35 ب" الحديثة، تحطمت في كارولينا الجنوبية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.ونجا قائد الطائرة من الحادث، بعدما تمكن من إلقاء نفسه من الطائرة، ويجري علاجه الآن.وتعد الطائرة المحطمة من أحدث المقاتلات الجوية، وهي الأغلى سعرا بين الأسلحة الأمريكية حيث تتمتع بقدرات عالية.وكتب قائد الشرطة الأمريكية: "قرابة الساعة 11:45 صباحا وصلتنا معلومات عن تحطم طائرة بالقرب من كلاريندون رود، في منطقة جريس هيل.. والعسكريون أكدوا أنها طائرة عسكرية".ونشرت وسائل إعلامية، مقطع فيديو، يبين تصاعد دخان كثيف نتيجة سقوط الطائرة، ولم تشر السلطات إلى وجود وفيات أو إصابات حتى الآن.