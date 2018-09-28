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أخبار العالم

تحطم أغلى طائرة عسكرية أمريكية.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:46 م
تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة عسكرية أمريكية
رحيم يسري
ذكرت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن طائرة عسكرية أمريكية من طراز "إف-35 ب" الحديثة، تحطمت في كارولينا الجنوبية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونجا قائد الطائرة من الحادث، بعدما تمكن من إلقاء نفسه من الطائرة، ويجري علاجه الآن.

وتعد الطائرة المحطمة من أحدث المقاتلات الجوية، وهي الأغلى سعرا بين الأسلحة الأمريكية حيث تتمتع بقدرات عالية.

وكتب قائد الشرطة الأمريكية: "قرابة الساعة 11:45 صباحا وصلتنا معلومات عن تحطم طائرة بالقرب من كلاريندون رود، في منطقة جريس هيل.. والعسكريون أكدوا أنها طائرة عسكرية".

ونشرت وسائل إعلامية، مقطع فيديو، يبين تصاعد دخان كثيف نتيجة سقوط الطائرة، ولم تشر السلطات إلى وجود وفيات أو إصابات حتى الآن.

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