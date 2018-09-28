التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.. فيديو

قال الدكتور أحمد كمال، مستشار وزير التموين، إن الوزارة أتاحت فرصة إضافة المواليد على البطاقات، حتى 20 أكتوبر، مناشدًا المواطنين بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المستمر حتى 8 نوفمبر من العام الجاري.



وأشار "كمال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن تحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني، يقلل الزحام على المكاتب التموينية، ويجعل المواطن مسئولا عن صحة بياناته.



وحذر مستشار التموين، من التلاعب فى البطاقات التموينية، لأن من يفعل ذلك؛ يعرض نفسه للمساءلة، فضلا عن الشطب من قاعدة البيانات التي يتم مراجعتها عبر الرقم القومي بوزارة الداخلية.