ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد كمال، مستشار وزير التموين، إن الوزارة أتاحت فرصة إضافة المواليد على البطاقات، حتى 20 أكتوبر، مناشدًا المواطنين بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المستمر حتى 8 نوفمبر من العام الجاري.

وأشار "كمال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن تحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني، يقلل الزحام على المكاتب التموينية، ويجعل المواطن مسئولا عن صحة بياناته.

وحذر مستشار التموين، من التلاعب فى البطاقات التموينية، لأن من يفعل ذلك؛ يعرض نفسه للمساءلة، فضلا عن الشطب من قاعدة البيانات التي يتم مراجعتها عبر الرقم القومي بوزارة الداخلية.

ترشيحاتنا

رسميًا.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

كلمة مؤثرة لـ الخطيب بعد إعلان لائحة النظام الأساسي للأهلي.. فيديو

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاهد.. طرد صحفي من مؤتمر ميركل وأردوغان طالب بالحرية لزملائه في أنقرة

احتفالات وهتافات لـ الخطيب في خيمة التصويت على لائحة الأهلي

دينا الشربيني تكرر نفس الخطأ بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة.. صور

شقيق سعد سمير ينضم للمنتخب المصري

إطلالة غير متوقعة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور

مدرب تونس السابق: الأهلي مثل برشلونة في أفضل حالاته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

فيلم ما تعلاش على الحاجب يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير
تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو
يسرا: العالم جونة تذكرني بفيلم ماما ميا.. فيديو
أحمد مالك: توترت لاختياري ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة
سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى فى مصر الساحرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟