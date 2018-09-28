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رياضة

مدرب إنتر ميلان يعلن عن قائمة مباراة كالياري

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:48 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، عن قائمة الفريق الذي سيواجه كالياري، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر، عبر موقع "تويتر"، قائمة النيراتزوري التي ضمت 22 لاعبًا:

هاندانوفيتش، باديلي، بيرني، دي فري، رانوكيا، أسامواه، ميراندا، دالبرت، دي أمبروزيو، سكرينيار، جاليارديني، فيتشينو، ناينجولان، جواو ماريو، بورخا فاليرو، بروزوفيتش، إيكاردي، لوتارو مارتينيز، كيتا بالدي، بوليتانو، بيريسيتش وكاندريفا.

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