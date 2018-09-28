سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى فى مصر الساحرة.. فيديو

كرم مهرجان الجونة السينمائى النجم العالمى سيلفستر ستالون خلال فعاليات الليلة الختامية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية.



ومن جانبه قال "ستالون" خلال تصريحات تليفزيونية، "من الرائع أن أكون هنا فى البلد الساحرة مصر، وعندما أقول مصر أتذكر مجدها وتاريخها الكبير، سأعود مرة أخرى انتظرونى".



تختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى الذى بدأت يوم الخميس الماضي.

