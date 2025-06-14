قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": الأجواء اللبنانية تشهد عبور عشرات الصواريخ بين إسرائيل وإيران

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن لبنان يعيش حالة من القلق البالغ على الصعيدين السياسي والشعبي، نتيجة التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن البلاد باتت منخرطة بشكل غير مباشر في الصراع الدائر، رغم عدم تدخل "حزب الله" ميدانيًا حتى اللحظة.

عشرات الصواريخ تعبر الأجواء اللبنانية في مشهد غير مسبوق

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر القناة، أن الأجواء اللبنانية أصبحت مسرحًا لعبور الصواريخ بين الجانبين، مشيرًا إلى أن عشرات الصواريخ شوهدت تمر فوق بيروت ومناطق الجنوب، في اتجاهي الذهاب والرد، سواء من إيران نحو إسرائيل أو العكس.

ووصف المشهد بأنه "غير مسبوق"، وأثار حالة من الذعر بين المدنيين، خاصة مع سقوط بعض الشظايا والصواريخ داخل الأراضي اللبنانية، نتيجة الانحراف أو الاعتراض الجوي، ما يهدد السلامة العامة ويزيد من المخاوف الأمنية والإنسانية.

استنفار في الجنوب ومخاوف من تحول لبنان إلى ساحة مواجهة

وأشار المراسل إلى أن مناطق الجنوب اللبناني القريبة من الحدود مع إسرائيل تعيش في حالة ترقّب واستنفار شديد، لافتًا إلى أن السكان هناك يخشون من تحول المنطقة إلى ساحة اشتباك ميداني مباشر في حال تطورت المواجهة الإقليمية الجارية.

وأضاف أن انفجار بعض الصواريخ أو اعتراضها بالقرب من التجمعات السكانية يزيد من حالة الخوف، ويزيد من احتمالات الانزلاق إلى حرب مفتوحة على الأراضي اللبنانية.

صمت "حزب الله" يحمل رسائل سياسية.. ولبنان بات داخل خط النار

واختتم سنجاب حديثه بالإشارة إلى أن صمت "حزب الله" الميداني حتى الآن قد يكون رسالة سياسية محسوبة بعدم الانخراط المباشر في هذا التوقيت، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن لبنان لم يعد بعيدًا عن خط النار، بل هو فعليًا داخل مداره الجوي، مما يضعه في موقف بالغ الحساسية خلال الأيام المقبلة.

أحمد سنجاب قناة القاهرة الإخبارية الأجواء اللبنانية إيران وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد