جيولوجي: تعقيد الصفائح التكتونية وراء الزلزالين المتقاربين في فنزويلا

قال أستاذ الجيولوجيا أحمد الملابه، إن وقوع زلزالين متقاربين في فنزويلا خلال فترة زمنية قصيرة يعود إلى طبيعة المنطقة التكتونية المعقدة، حيث تتحرك الصفيحة القارية في مواجهة الصفيحة الكاريبية، ما يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من الطاقة داخل القشرة الأرضية قبل تحررها على شكل هزات أرضية.

وأوضح الملابة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فنزويلا تمتلك سجلًا زلزاليًا معروفًا، إلا أن وقوع زلزالين متتاليين يُعرف علميًا باسم «الزلازل المزدوجة»، وهي ظاهرة تحدث عندما تتحرر طاقة مختزنة كبيرة من فوالق متجاورة خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى تقارب بؤرتي الزلزالين.

وأضاف أن المنطقة تضم فوالق رئيسية تمتد في اتجاهي الشمال الجنوب والشرق الغرب، ومع تنشيط هذه الفوالق تتحرر الطاقة المختزنة على هيئة اهتزازات أرضية تؤدي إلى وقوع الزلازل، وهو ما يفسر حجم الأضرار التي شهدتها مناطق قريبة من مركز الزلزال، بما في ذلك العاصمة كاراكاس ومحيطها.