قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحسم التأهل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران في كأس العالم 2026
أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد براءتها من السرقة بالإكراه
دعاء اليوم الحادي عشر من محرم للصائمين.. أدعية مستجابة مكتوبة
أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت ترفع أسعار أشهر أجهزتها.. قيود تحاصر أقوى نموذج من OpenAI .. إصدارات وأسعار GTA 6
دعم أقسام الكلى بمستشفيات الشرقية بـ 20 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 17 مليون جنيه
محمد نور يفتتح صيف 2026 بأولى أغنيات ألبومه الجديد.. وموعد الطرح 30 يونيو
بعد تعافيه..ميدو يعود للظهور الإعلامي الليلة على النهار ويجمع رباعي أسطوري
11.5 مليون مستفيد..اعرف هتقبض كام بعد زيادة المعاشات الجديدة
بدون تغيير.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الآن
لفتة إنسانية.. مصر توفر كرسيًا متحركًا لطفل معاق في غزة يحب كرة القدم
حارس منتخب إيران: آمل أن نتمكن من تقديم مباراة جيدة.. ودرسنا نقاط ضعف وقوة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل أسواق مال: توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2026

الفائدة
الفائدة
عادل نصار

قال أحمد عزام، محلل أسواق المال، إن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2026 تستند بالدرجة الأولى إلى إشارات صدرت عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، حيث لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستويات المستهدفة، ما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عزام خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأسواق وبيوت الخبرة المالية بدأت تسعّر احتمالات رفع الفائدة بعد مؤشرات من الفيدرالي الأمريكي وتصويت عدد من أعضائه لصالح تشديد السياسة النقدية، مشيراً إلى أن تنفيذ ثلاث زيادات للفائدة خلال عام واحد يعكس مخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أن تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل قد يسهمان في تخفيف الضغوط التضخمية مستقبلاً، مؤكداً أن قراءات التضخم المقبلة ستبقى العامل الحاسم في تحديد مسار أسعار الفائدة وإعادة تسعير توقعات الأسواق.

الفائدة الفيدرالي الأمريكي الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الزمالك

خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

مطار العلمين

وسط نمو ملحوظ في الركاب.. مطار العلمين يستعد لاستضافة مصر معرضها الدولي EIAS 2026

مبنى الجمعية الجغرافية المصرية

الجمعية الجغرافية المصرية.. 150 عاما من حفظ التراث الجغرافي وكنوز الخرائط النادرة

نقابة الأطباء تنعى الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة السابق

نقابة الأطباء تنعى عمرو حلمي: فقدنا أحد رواد جراحة الكبد

بالصور

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد