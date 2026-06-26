محلل أسواق مال: توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2026

قال أحمد عزام، محلل أسواق المال، إن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2026 تستند بالدرجة الأولى إلى إشارات صدرت عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، حيث لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستويات المستهدفة، ما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عزام خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأسواق وبيوت الخبرة المالية بدأت تسعّر احتمالات رفع الفائدة بعد مؤشرات من الفيدرالي الأمريكي وتصويت عدد من أعضائه لصالح تشديد السياسة النقدية، مشيراً إلى أن تنفيذ ثلاث زيادات للفائدة خلال عام واحد يعكس مخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أن تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل قد يسهمان في تخفيف الضغوط التضخمية مستقبلاً، مؤكداً أن قراءات التضخم المقبلة ستبقى العامل الحاسم في تحديد مسار أسعار الفائدة وإعادة تسعير توقعات الأسواق.