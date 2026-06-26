أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات، وذلك عقب موجة تراجع ملحوظة سجلها المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 50 جنيهًا، وسط استمرار التحركات الهابطة التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية.

ويحرص العديد من المواطنين والمستثمرين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، نحو 6491 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الجمعة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في الأسواق المصرية، نحو 5680 جنيهًا، وذلك بعد تراجعه بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يلقى رواجًا في عدد من المحافظات، نحو 4686 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم عند 45440 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الضرائب، ويختلف السعر النهائي وفقًا للتاجر.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب في العقود الفورية نحو 4028.81 دولار، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية والبيانات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس.

ويواصل سوق الذهب حالة من الترقب خلال الفترة الحالية، في ظل ارتباط الأسعار المحلية بتحركات البورصات العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب وسعر صرف العملات، ما يجعل أسعار الذهب عرضة للتغير بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد المهندس هاني ميلاد أن سوق الذهب يشهد في الفترة الحالية حالة من التقلبات الواضحة على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة تأثره بالظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة.

وأوضح أن هذه العوامل تؤدي إلى تحركات سريعة في الأسعار بين الصعود والهبوط، ما يجعل السوق في حالة عدم استقرار نسبي خلال الفترة الحالية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، شدد ميلاد على أن الفرصة الحالية تُعد مناسبة للشراء أكثر من البيع.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب خلال هذه المرحلة قد يكون خيارًا جيدًا على المدى المتوسط والطويل، في ظل التذبذب الحالي في الأسعار.

أوضح رئيس شعبة الذهب أن المعدن النفيس سجل مستويات قياسية عالمياً في يناير الماضي عند نحو 5600 دولار، قبل أن يشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الذهب فقد نحو 7% من قيمته عالميًا منذ بداية العام 2026، نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وسياسات الاقتصاد الدولي.

انخفاض الجنيه الذهب

وعلى الصعيد المحلي، أشار هاني ميلاد إلى أن سعر الجنيه الذهب تراجع ليسجل نحو 45.6 ألف جنيه، بعدما كان يقترب في يناير 2026 من مستوى 60 ألف جنيه.

ولفت إلى أن هذا التراجع يعكس حالة التذبذب التي يشهدها السوق المحلي بالتوازي مع التحركات العالمية.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الذهب سيعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن التحركات السلبية مؤقتة.

ودعا المواطنين إلى التفكير في الاستثمار طويل الأجل في الذهب، لفترة تتراوح بين سنة إلى سنتين، للاستفادة من موجات الصعود المستقبلية.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى وجود إقبال ملحوظ على شراء الذهب داخل السوق المحلي في الوقت الحالي، معتبرًا أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن على المدى الطويل.