بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر

أغلقت في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو الموعد المحدد من قبل اللجنة العامة المشرفة على العملية الانتخابية، لانتهاء عملية التصويت والتي بدأت منذ العاشرة صباحا داخل دار القضاء العالي بوسط القاهرة.

واستمرت عملية التصويت في عدد محدود من لجان الاقتراع الفرعية التي اصطف ناخبون أمام مقارها، وذلك لتمكين جميع هؤلاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، قبل أن يتم نقل صناديق الاقتراع إلى قاعة عبد العزيز باشا فهمي (القاعة الكبرى بدار القضاء العالي) لبدء حصر وفرز الأصوات التي حصل عليها المرشحون في العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال أصوات الناخبين بالنسبة للأصوات التي حصل عليها المرشحون على عضوية مجلس إدارة النادي، ثم يعقب ذلك حصر وفرز أصوات التي حصل عليها المرشحون عن مقعد رئيس النادي ومقعد المستشارين المتقاعدين.

وشهدت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، مع منتصف اليوم الانتخابي، حضورا حاشدا من القضاة، حيث بدا لافتا وجود إقبال كثيف من جانب أعضاء الجمعية العمومية للنادي، سواء من شيوخ القضاة أو شبابهم، دون أن يؤثر ذلك على انتظام سير العملية الانتخابية.

وكانت العملية الانتخابية قد شهدت حضورًا كثيفًا على مدار اليوم؛ حيث حرص أعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة، من مستشارين وقضاة وأعضاء النيابة العامة، على التواجد والمشاركة في العملية الانتخابية منذ أن انطلق الاقتراع في العاشرة من صباح اليوم، غير أنه في أعقاب انتهاء فترة الراحة المحددة من جانب اللجنة العامة المشرفة على انتخابات، والتي انتهت في الساعة الثانية ظهرا، توافد أعضاء النادي بكثافة ومن مختلف المحافظات، على مقر دار القضاء العالي، حيث تقع لجان الاقتراع، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتشهد العملية الانتخابية تنافسا بين 3 مرشحين على منصب رئيس النادي، و61 مرشحا على مقاعد مجلس الإدارة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، الذين يحق لهم المشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، 16 ألفا و55 عضوا من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقررت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار هاني عيد، تخصيص لجنة اقتراع فرعية مستقلة لتصويت المستشارين المتقاعدين، وكذا لجنة أخرى مستقلة لتصويت القاضيات، وذلك تيسيرا لإجراءات التصويت وحُسن انتظامها.

كما حظرت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، إجراء أي دعاية انتخابية داخل لجان الاقتراع وأمامها، مع السماح للمرشحين بحضور إجراءات الاقتراع والفرز، مشيرة إلى أن فرز أصوات الناخبين سيبدأ عقب غلق باب التصويت في المواعيد المقررة، على أن يتم أولا حصر وفرز أصوات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ثم يعقب ذلك حصر وفرز أصوات المرشحين على مقعد رئيس النادي ومقعد المستشارين المتقاعدين.

وتُجرى انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر، على منصب رئيس النادي، و16 مقعدا بمجلس الإدارة يتوزعون على النحو التالي: 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة والرؤساء بالمحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، ومقعد واحد للمستشارين المتقاعدين.