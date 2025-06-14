إعلام إيراني: استهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي وانفجارات عنيفة في محيطه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" وقناة "العربية"، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بأن هجومًا استهدف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، الواقع في صحراء النقب جنوب إسرائيل، في تصعيد خطير على مستوى المواجهة بين إيران وإسرائيل.

انفجارات عنيفة تهز المنطقة المحيطة بالمفاعل

وأكدت التقارير أن دوي انفجارات عنيفة سُمع في محيط المفاعل، وسط أنباء غير مؤكدة عن وقوع أضرار في المنشأة أو في محيطها، دون صدور أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.

تصعيد جديد في المواجهة الإقليمية

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا بالغًا بين إيران وإسرائيل، خصوصًا بعد ضربات متبادلة وتصريحات نارية من الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة، ما يثير مخاوف من توسع المواجهة إلى جبهات أكثر خطورة.