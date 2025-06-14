مصادر إسرائيلية تكشف كيف نجح الاحتلال في توجيه ضربات موجعة لإيران

عرضت فضائية “العربية” خبرا حيث كشفت مصادر إسرائيلية تفاصيل أكبر هجوم استخباراتي على إيران، حيث استغرق سنوات من التخطيط وتضمن تسلل قوات كوماندوز إلى داخل إيران قبل أشهر.







واعترف الاحتلال الصهيوني بسقوط 3 قتلى، والتقديرات بأن الأعداد أكبر من ذلك من الإسرائيليين، علاوة على سقوط 100 جريح كثير منهم إصاباتهم خطرة وقد تعرضهم للموت، وذلك بسبب الصواريخ الإيرانية على الكيان، وذلك خلال 12 ساعة.

دمار ريشون ليتسيون

وأظهرت صورة جوية تحول بنايات لركام في مستوطنة "ريشون ليتسيون" جنوب "تل أبيب" بعد القصف الصاروخي الإيراني صباح اليوم.