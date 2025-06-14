تفاصيل مبادرات وزارة الاتصالات للتوعية التكنولوجية منذ الصغر

قال وليد الإنجباوي، المدير التنفيذي لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات، إن الوزارة أطلقت مبادرات عديدة لفئات مختلفة طوال الفترات الماضية، متابعا: تلك المبادرات بدأت في 2021 بمبادرة بناة مصر الرقمية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة أطلقت خلال عام 2022 مبادرة أشبال مصر الرقمية، المخصصة للطلاب من أولى أعدادي حتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة براعم مصر الرقمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي.

واسترسل: الوزارة أطلقت مؤخرا مبادرة رواد مصر الرقمية للطلاب الجامعيين وحتى الخريجين من جميه الكليات، منوها بأن الوزارة بدأت بالمبادرة الخاصة بالأشبال لتوفير الدعم والرعاية والتوعية بالتكنولوجيا، ولذلك بعدها قررنا إطلاق المبادرة الخاصة بالبراعم.



وأوضح أن مبادرة براعن مصر الرقمية تساهم في تنمية المهارات التكنولوجية لدى الطلاب، ونحدد المناهج وفقا لمدى الإدراك لدى طلاب كل مرحلة.



