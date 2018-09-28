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أخبار العالم

فلسطين تقاضي أمريكا أمام محكمة العدل الدولية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:46 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رحيم يسري
رفعت فلسطين، اليوم الجمعة، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ضد الولايات المتحدة، بشأن نقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الجانب الفلسطيني يعتبر القرار الأمريكي انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961.

يذكر أن الولايات المتحدة افتتحت- في 14 مايو الماضي- رسميا، سفارتها في القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال، في قرار أثار انتقادات دولية وشعبية واسعة النطاق.

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