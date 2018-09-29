خالد النبوي يعود لــ يوم مصري بعد تجاوز أحزانه

يستأنف الفنان خالد النبوى خلال الساعات القادمة تصوير دوره ضمن أحداث فيلم يوم مصرى , وذلك بعد توقف دام لمدة أسبوعين بسبب ظروف وفاة والده "النبوى " , وتغير الديكور .
الفيلم تدور أحداثه فى يوم واحد فقط ، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة , ليلقى لضوء على عدد من القضايا الإجتماعية الشائكة .
"يوم مصرى" يشارك فى بطولته كل من الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ومحمد عادل وحنان مطاوع ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى.
الفيلم تدور أحداثه فى يوم واحد فقط ، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة , ليلقى لضوء على عدد من القضايا الإجتماعية الشائكة .
"يوم مصرى" يشارك فى بطولته كل من الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ومحمد عادل وحنان مطاوع ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى.