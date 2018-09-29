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فن

خالد النبوي يعود لــ يوم مصري بعد تجاوز أحزانه

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يستأنف الفنان خالد النبوى خلال الساعات القادمة تصوير دوره ضمن أحداث فيلم يوم مصرى , وذلك بعد توقف دام لمدة أسبوعين بسبب ظروف وفاة والده "النبوى " , وتغير الديكور .

الفيلم تدور أحداثه فى يوم واحد فقط ، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة , ليلقى لضوء على عدد من القضايا الإجتماعية الشائكة .

"يوم مصرى" يشارك فى بطولته كل من الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ومحمد عادل وحنان مطاوع ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى.

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