خالد النبوي يعود لــ يوم مصري بعد تجاوز أحزانه

يستأنف الفنان خالد النبوى خلال الساعات القادمة تصوير دوره ضمن أحداث فيلم يوم مصرى , وذلك بعد توقف دام لمدة أسبوعين بسبب ظروف وفاة والده "النبوى " , وتغير الديكور .



الفيلم تدور أحداثه فى يوم واحد فقط ، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة , ليلقى لضوء على عدد من القضايا الإجتماعية الشائكة .



"يوم مصرى" يشارك فى بطولته كل من الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ومحمد عادل وحنان مطاوع ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى.

