بالصور

9 علامات على اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد سن الأربعين

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
آية التيجي

مع التقدم في العمر، وخاصة بعد سن الأربعين، تبدأ التغيرات الهرمونية في التأثير على صحة المرأة البدنية والنفسية والعقلية.

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

ووفقًا لدراسة نُشرت في المعاهد الهندية للصحة وأوردها موقع «تايمز أوف إنديا»، فإن اضطراب هرمونات رئيسية مثل الإستروجين، البروجسترون، التستوستيرون وحتى الكورتيزول، يمكن أن ينعكس على المزاج، النوم، الوزن، الذاكرة وصحة الجلد والشعر.

ويؤكد الخبراء أن التعرف المبكر على هذه العلامات يساعد في الوقاية من المضاعفات طويلة الأمد والحفاظ على جودة الحياة،  ومن أهم أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد سن الأربعين ما يلي:
ـ زيادة الوزن غير المبرر:
تراكم الدهون حول البطن رغم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، بسبب اضطراب الإستروجين وارتفاع هرمون الكورتيزول.

ـ التعب المستمر وانخفاض الطاقة:
قد يشير إلى قصور الغدة الدرقية أو إرهاق الغدة الكظرية، ما يؤثر على النشاط اليومي والإنتاجية.

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

ـ تقلبات المزاج والانفعال:
اضطراب الإستروجين والبروجسترون خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث يؤدي إلى القلق، العصبية والاكتئاب الخفيف.

ـ اضطرابات النوم:
الأرق والتعرق الليلي والهبات الساخنة نتيجة اختلال الهرمونات تعيق النوم الجيد.

ـ عدم انتظام الدورة الشهرية:
تغييرات ملحوظة في تدفق الدورة أو انقطاعها قد تشير إلى مشكلات هرمونية عميقة.

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

ـ تساقط الشعر وترققه:
انخفاض الإستروجين أو اضطرابات الغدة الدرقية يسبب فقدان الشعر بشكل واضح.

ـ تغيرات في البشرة:
جفاف، تجاعيد، أو زيادة حب الشباب نتيجة انخفاض الإستروجين أو ارتفاع الأندروجين.

ـ مشكلات الجهاز الهضمي:
الانتفاخ، الإمساك أو الإسهال بسبب تأثير الهرمونات على حركة الأمعاء وتوازن البكتيريا النافعة.

ـ ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز:
انخفاض الإستروجين يقلل تدفق الدم للدماغ ويؤثر على النواقل العصبية، ما يسبب ضبابية ذهنية ونسيان متكرر.

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

كيف تحافظ النساء على توازن الهرمونات بعد الأربعين؟

ـ مراجعة الطبيب عند ملاحظة الأعراض.

ـ اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

ـ ممارسة الرياضة بانتظام.

ـ النوم الكافي وتجنب التوتر.

ـ التفكير في العلاجات الهرمونية أو الطبيعية حسب توصية الطبيب.

اختلال التوازن الهرموني عند النساء أعراض اضطراب الهرمونات بعد سن الأربعين علامات خلل الهرمونات صحة المرأة بعد الأربعين زيادة الوزن والهرمونات

