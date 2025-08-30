قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل كب كيك فانيليا .

طريقة عمل كب كيك الفانيليا..

المقادير

كوب و نصف دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب السمن أو الزبدة

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

شيبس شيكولاتة (حبيبات الشيكولاتة )

رشة ملح

الطريقة لعمل كب كيك فانيليا..

يوضع البيضة السكر و الحليب و الزبدة أو السمن و الفانيليا في الخلاط الكهربائي و نخلطهم لمدة ٤ دقائق

يوضع الخليط في وعاء عميق ثم ينخل فوقه الدقيق و النشا و البيكنج بودر و رشة الملح بالتدريج و نقلب حتي يمتزج تماما و يصبح الخليط ناعم

يصب الخليط في قوالب الكب كيك ويضع علية شيبس الشيكولاتة ( حبيبات الشيكولاتة) و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الأوسط لمدة ١٥ دقيقة