قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك الفانيليا..
المقادير
كوب و نصف دقيق
نصف كوب سكر
نصف كوب حليب
نصف كوب السمن أو الزبدة
٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
شيبس شيكولاتة (حبيبات الشيكولاتة )
رشة ملح
الطريقة لعمل كب كيك فانيليا..
يوضع البيضة السكر و الحليب و الزبدة أو السمن و الفانيليا في الخلاط الكهربائي و نخلطهم لمدة ٤ دقائق
يوضع الخليط في وعاء عميق ثم ينخل فوقه الدقيق و النشا و البيكنج بودر و رشة الملح بالتدريج و نقلب حتي يمتزج تماما و يصبح الخليط ناعم
يصب الخليط في قوالب الكب كيك ويضع علية شيبس الشيكولاتة ( حبيبات الشيكولاتة) و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الأوسط لمدة ١٥ دقيقة