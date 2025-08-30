قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله

قسم الفن

احتفل الفنان بيومي فؤاد بعقد قران نجله محمد بيًكي في أجواء عائلية، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.


وشارك الفنان إسلام جمال صور من الحدث عبر حسابه على تطبيق انستجرام وحرص على تهنئة بيومي فؤاد ونجله.  

ويُعد بيومي فؤاد واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ نجح في رسم البهجة على وجوه الجمهور من خلال أعماله السينمائية والتليفزيونية المتنوعة.


تقدم الفنان بيومي فؤاد بالاعتذار لجمهوره عن ما بدر منه أو أى سوء فهم خلال الفترة الماضية أثناء استضافته فى برنامج "فضفضت أوى" للمخرج معتز التوني، أحدث إنتاجات منصة Watch it الرقمية.


‎وقال بيومي فؤاد خلال الحلقة: "لو أنا مزعل أي حد سواء عنده حق أو معندوش فأنا آسف حقك عليا، وأنا مش بحب أي حد يكون زعلان مني حتى لو فاهمني غلط أو صح".
‎وروى بيومي فؤاد موقفاً خلال الحلقة أثناء طفولته قائلاً: "صاحبة البيت اللي في الزمالك زمان، خدتني معاها لنقطة الجزيرة، عشان أشهد زور على واحد ساكن فوقنا، وأنا كنت عيل صغير وقتها، الظابط مخدش أقوالي لأني كنت طفل وقتها، لما رجعت البيت أبويا ضربني، أبويا حنين أوي كان يضربني ويعيط".
‎وعن عمله مع خالد يوسف وعمرو سعد قال بيومي فؤاد: "اشتغلت ضيف شرف في فيلم دكان شحاتة، كومبارس متكلم، وخالد يوسف كان بيشرحلي وعمرو سعد نايم في المشهد، لقيته فتح عينيه وقالي إزيك يا بيومي، فاستغربت إنه عارفني لأن أمي لسة متعرفنيش حتى، قال لـ خالد ده يبقى نجم فنون جميلة وكنت بحضرله عروض الكلية زمان".

بيومي فؤاد نجل بيومي فؤاد فضفضت أوي

