الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أوسكار إسحق وميا جوث يتألقان على السجادة الحمراء لفيلم Frankenstein بمهرجان فينيسيا

أوسكار اسحق
أوسكار اسحق
نجلاء سليمان

خطف النجمان أوسكار إسحق وميا جوث الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا  السينمائي الدولي، حيث شهدت الدورة الـ82 العرض العالمي الأول لفيلم الرعب والدراما المنتظر Frankenstein من إخراج الحائز على الأوسكار جييرمو ديل تورو.

أوسكار إسحق الذي يؤدي دور الدكتور فيكتور فرانكشتاين ظهر بإطلالة أنيقة خطفت الكاميرات، فيما تألقت ميا جوث، التي تجسّد شخصية إليزابيث لافينزا، في فستان كلاسيكي أبرز حضورها المميز، كما لفت النجم الشاب جيكوب إيلوردي الأنظار. 

وقد وصف المخرج ديل تورو الفيلم بأنه مشروع العمر الذي عمل على تطويره منذ ما يقارب ثلاثة عقود، مؤكدًا أن القصة ستقدم رؤية جديدة للرمزية الإنسانية في رواية ماري شيلي الشهيرة.


أما أوسكار إسحق فأكد أن الفيلم يتناول “قصة الغرباء عن المألوف”، مشيرًا إلى أن رسالته تتجاوز حدود الرعب التقليدي.

يُذكر أن Frankenstein سيبدأ عرضه المحدود في دور السينما ابتداءً من 17 أكتوبر 2025، على أن يُطرح عالميًا عبر منصة نتفليكس في 7 نوفمبر المقبل.

فيما تألقت  جوليا روبرتس في العرض الأول لفيلمها الجديد “After the Hunt” من إخراج لوكا جوادانيّنو، حيث لاقت ترحيبًا حارًا على السجادة الحمراء كما شهد العرض نفسه تفاعلًا عاطفيًا ومثيرًا للغاية من الجمهور.

عقب عرض الفيلم، استمر التصفيق الحار من الحضور لست دقائق كاملة، مما دفع جوليا روبرتس إلى البكاء ، وحرصت على احتضان فريق العمل والتفاعل العاطفي معهم.

الفيلم الدرامي النفسي يعرض قصة ألمـا إيمهوف (جوليا روبرتس)، أستاذة جامعية مرموقة تجد نفسها محاطة بجدل أخلاقي بعد اتهام أحد طلابها زميلها هنريك جيبسون (أندرو جارفيلد) بسوء السلوك تجاه طالبة، وهو ما يدفعها لمواجهة ماضيها المعقد.

أوسكار اسحق نتفليكس مهرجان فينيسيا

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
طريقة عمل كب كيك فانيليا .
حقيقة وفاة دونالد ترامب
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

