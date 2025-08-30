قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة خالد بيومى أمين صندوق المجلس

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، وكل العاملين بالنقابة والدة الفنان خالد بيومى عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل. 
 

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وأعلن الفنان خالد بيومى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية وأمين الصندوق وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك أمي في ذمه الله الف رحمة ونور عليكي ياست الكل .
ويشيع جثمان الراحلة غدا بمسجد القدس بالزقازيق، والعزاء بعد صلاة المغرب في قاعة الحجاز بجوار نادى احمد عرابى القوات المسلحة بالزقازيق .
يذكر أن الفنان خالد بيومي، هو أمين عام صندوق نقابة العامة للمهن الموسيقية عدة دورات متتالية، وله العديد من مشاركات الإجتماعية والتطوعية بالعمل الميداني بمحافظة الشرقية، و نقابة المهن الموسيقية.

