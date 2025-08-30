وفاة والدة خالد بيومي أمين صندوق مجلس نقابة الموسيقيين

أعلن الفنان خالد بيومى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية وأمين الصندوق وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك أمي في ذمة الله ألف رحمة ونور عليكي ياست الكل.



ويشيع جثمان الراحلة غدا بمسجد القدس بالزقازيق، والعزاء بعد صلاة المغرب في قاعة الحجاز بجوار نادى أحمد عرابى القوات المسلحة بالزقازيق.



يذكر أن الفنان خالد بيومي، هو أمين عام صندوق نقابة العامة للمهن الموسيقية عدة دورات متتالية، وله العديد من المشاركات الاجتماعية والتطوعية بالعمل الميداني بمحافظة الشرقية، و نقابة المهن الموسيقية.