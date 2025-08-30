قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
أطلقت شبكة فوكس الأمريكية أولى حلقات المسلسل الدرامي الشهير “Prison Break”، الذي سرعان ما أصبح ظاهرة تلفزيونية عالمية واستقطب ملايين المشاهدين حول العالم عام 2005. 


الحلقة الأولى من المسلسل طرحت بعنوان Pilot، وجذبت أكثر من 10.5 مليون مشاهد، لتسجل واحدة من أعلى نسب المشاهدة في ذلك العام.

وتدور قصة  Prison Break حول مايكل سكوفيلد، المهندس العبقري الذي يتعمد دخول السجن لإنقاذ شقيقه لينكولن بوروز من حكم الإعدام بتهمة لم يرتكبها.


بسبب النجاح الكبير، تم تمديد الموسم الأول من 13 حلقة إلى 22 حلقة، واستمر المسلسل على مدار خمسة مواسم بإجمالي 90 حلقة، بالإضافة إلى حلقات خاصة.

وقد حاز Prison Break على إشادة نقدية واسعة، ووُصف بأنه “أكثر إثارة من معظم عروض التلفزيون الجديدة آنذاك”.

المسلسل من بطولة  ونتورث ميلر الذي ترشح لجائزة جولدن جلوب، وشارك لاحقًا في مسلسلات The Flash وLegends of Tomorrow.


ولعب دور شقيقه الممثل دومينيك بيرسيل الذي ظهر مع ميلر مجددًا في أعمال عالم DC، ويستعد لمسلسل جديد بعنوان Snatchback.

بعد مرور عقدين على انطلاقه، لا تزال قصة “Prison Break” حاضرة بقوة، فقد أعلنت منصة Hulu عن مشروع جديد ضمن نفس العالم، لكن بشخصيات وأحداث مختلفة.

