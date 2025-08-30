جوليا روبرتس تبكي بعد العرض الأول لفيلمها الجديد “After the Hunt” في مهرجان فينيسيا

تألقت جوليا روبرتس في العرض الأول لفيلمها الجديد “After the Hunt” من إخراج لوكا جوادانينو، حيث لاقت ترحيبًا حارًا على السجادة الحمراء كما شهد العرض نفسه تفاعلًا عاطفيًا ومثيرًا للغاية من الجمهور.

عقب عرض الفيلم، استمر التصفيق الحار من الحضور لست دقائق كاملة، مما دفع جوليا روبرتس إلى البكاء ، وحرصت على احتضان فريق العمل والتفاعل العاطفي معهم.

الفيلم الدرامي النفسي يعرض قصة ألمـا إيمهوف (جوليا روبرتس)، أستاذة جامعية مرموقة تجد نفسها محاطة بجدل أخلاقي بعد اتهام أحد طلابها زميلها هنريك جيبسون (أندرو جارفيلد) بسوء السلوك تجاه طالبة، وهو ما يدفعها لمواجهة ماضيها المعقد.

عرض الفيلم لأول مرة خارج المنافسة في مهرجان فينيسيا الدولي أمس، وسيتم طرحه تجاريًا في أمريكا الشمالية بواسطة يوم 10 أكتوبر المقبل، فيما يبدأ عرضه في إيطاليا في 16 أكتوبر.

افتُتحت الدورة الثانية والثمانون من مهرجان فينيسيا السينمائي الأربعاء الماضي، بعرض عالمي أول لفيلم المخرج الإيطالي الشهير باولو سورينتينو «La Grazia» (النعمة).

وقد حظي الفيلم باستقبال حافل من الجمهور داخل قاعة المهرجان في جزيرة الليدو، حيث وقف الحضور مصفقين بحرارة لمدة أربع دقائق متواصلة، في مشهد يعكس التقدير الكبير للعمل وعودة سورينتينو القوية إلى ساحة السينما العالمية.

الفيلم من بطولة الممثل الإيطالي المخضرم توني سيرفيلو، الذي يجسد شخصية الرئيس الإيطالي المتقاعد ماريانو دي سانتيس.