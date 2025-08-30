قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

الأول من سبتمبر.. افتتاح الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي| تفاصيل

افتتاح مهرجان المسرح التجريبي
افتتاح مهرجان المسرح التجريبي
نجلاء سليمان

تنطلق فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، مساء يوم الاثنين الأول من سبتمبر، حيث يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة حفل افتتاح استثنائي يتضمن عرضًا احتفاليًا عن مقتطفات من أهم أعمال المخرج العالمي الراحل روبيرت ويلسون، برؤية إخراجية للفنان وليد عوني، ويسبق العرض الرسمي مرور النجوم والضيوف على السجادة الحمراء (ريد كاربت) في تمام السابعة مساء.


كما يشمل حفل الافتتاح تكريم عدد من رموز المسرح من مصر والعالم العربي والدولي، الذين تم الإعلان عن أسمائهم في بيان سابق لإدارة المهرجان، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في إثراء الحركة المسرحية والفكرية عبر عقود طويلة.


•    عرض "انتصار حورس"
يتضمن حفل الافتتاح أيضًا عرض "انتصار حورس"، من صياغة دراماتورجية للدكتور محمد سمير الخطيب ورؤية إخراجية للفنان وليد عوني، وهو عمل يحتفي بالرمزية المصرية القديمة ويعكس انتصار الخير والنور على قوى الظلام، عبر لوحات بصرية وحركية مستلهمة من الأساطير الفرعونية التي تجسد ملامح الهوية المصرية في بعدها الحضاري، ويُعد العرض بمثابة احتفاء بتراث مصر الثقافي الممتد من الماضي إلى الحاضر.


•    من هو روبيرت ويلسون؟
روبيرت ويلسون (1941 – 2024) مخرج مسرحي أمريكي، يُنظر إليه كأحد أهم رواد المسرح التجريبي في النصف الثاني من القرن العشرين، وعُرف بأعماله البصرية المدهشة التي تمزج بين الفنون الأدائية، والتشكيلية، والموسيقية، مع استخدام الإضاءة والفراغ المسرحي كعناصر درامية قائمة بذاتها، ومن أبرز أعماله "آينشتاين على الشاطئ" (1976) الذي أنجزه بالتعاون مع المؤلف فيليب جلاس، ويُعتبر علامة فارقة في تاريخ المسرح الطليعي، وترك إرثًا مؤثرًا ألهم أجيالًا من المخرجين والفنانين في شتى أنحاء العالم، وكانت آخر عروضه عرض قدمه في مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس الدورة الماضية بعنوان "كتاب الأدغال".


ويواصل المهرجان، الذي تأسس عام 1988، رسالته كأحد أعرق المنصات العربية والدولية للتجريب المسرحي، حيث يهدف إلى فتح آفاق الحوار بين مختلف المدارس المسرحية من أنحاء العالم، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والفني بين الفنانين المصريين والعرب ونظرائهم الأجانب. وتُقام فعالياته هذا العام بمشاركة واسعة من العروض العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ندوات فكرية وورش تدريبية وفعاليات موازية تعكس موقع القاهرة كجسر ثقافي عالمي.

