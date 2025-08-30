حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص

التقى موقع “صدى البلد”، بالفنان القدير حمدي إسماعيل في منزله، في أول ظهور له مع أولاده بعد خروجه من المستشفى، وظهر الفنان مع أولاده وسط أجواء سعيدة ومبهجة وجو أسري في أول ظهور لهم.

وقال الفنان حمدي إسماعيل في لقاء خاص لـ "صدى البلد " قدمت في مسلسل حكيم باشا دور والد الفنانة (دينا فؤاد) بسبب ارتكابها خطأ قرر والدها ضربها.

وأضاف حمدي إسماعيل، أن مشهد الصفعة بيني وبين دينا فؤاد تم تصوريه مرتين والضرب كان حقيقي في الصفعة وخفت تزعل دينا فؤاد لكن دينا فنانة محترفة والمشهد الحمد لله تصدر التريند وحقق نجاحا كبيرا، مضيفا أن العمل مع النجم مصطفى شعبان مميز وجميل جدا.

واختتم حمدي إسماعيل سعيد بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها تعاون وإيجابية ومسلسل حكيم باشا الحمد لله نال إعجاب الجمهور.

يذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي، قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.



