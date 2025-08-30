ليدي جاجا تحيي حفل MTV Video Music Awards سبتمبر المقبل

تستعد النجمة العالمية ليدي جاجا لتقديم عرض استثنائي خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2025، الذي سيُقام في 7 سبتمبر القادم داخل صالة UBS Arena بمدينة نيويورك.

ليدي جاجا التي تتصدر قائمة الترشيحات هذا العام بـ 12 ترشيحًا عن ألبومها الأخير Mayhem، من أبرزها جائزة “فنانة العام” و”أفضل ألبوم”، ستعود إلى المسرح لتقديم أداء حي طال انتظاره من جمهورها حول العالم.



إلى جانب ليدي جاجا، سيشهد الحفل مشاركة كوكبة من نجوم الغناء مثل دوجا كات، بوست مالون، جيلي رول، سابرينا كاربنتر، وغيرهم في واحدة من أكثر حفلات MTV إثارة في السنوات الأخيرة.

وسيقوم النجم إل إل كول بتقديم الحفل، فيما ستتخلله لحظات تكريم مميزة، للنجمة العالمية ماريا كاري وريكي مارتن.



الحفل سيُبث مباشرة عبر قناتي CBS وMTV، إلى جانب منصة Paramount+، مما يتيح لعشاق الموسيقى حول العالم متابعة الحدث الأضخم لهذا العام.

تشهد جولة ليدي جاجا العالمية The Mayhem Ball إقبالًا جماهيريًا ضخمًا حطم أرقامًا قياسية، من بينها حفل مجاني في ريو دي جانيرو جمع أكثر من 2.5 مليون متفرج.



وعلى الصعيد التمثيلي، تخوض ليدي جاجا تجربة درامية مختلفة عبر انضمامها لمسلسل نتفليكس الشهير Wednesday في موسمه الثاني، إلى جانب إطلاق أغنية جديدة بعنوان The Dead Dance تواكب ظهورها في العمل.