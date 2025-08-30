اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات

بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تمت على مدار يومي الأربعاء والخميس، الماضيين، نرصد في سياق التقرير التالي اختصاصات مجلس الشيوخ.

حددت المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث تنص على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تمت على مدار يومي الأربعاء والخميس، الماضيين.

ونص قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8 على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

ـ مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.