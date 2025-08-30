قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآلاف يتظاهرون في مدن الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب غزة
بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
برلمان

اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تمت على مدار يومي الأربعاء والخميس، الماضيين، نرصد في سياق التقرير التالي اختصاصات مجلس الشيوخ.

حددت المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث تنص على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تمت على مدار يومي الأربعاء والخميس، الماضيين.

ونص قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8 على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

ـ مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

