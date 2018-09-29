بعد أسبوع من طرحها .. يتعلموا تقترب من 9 ملايين مشاهدة

اقتربت أغنية "يتعلموا" للفنان عمرو دياب من تحقيق نسبة مشاهدة وصلت إلى حاجز 9 ملايين مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" , بعد أقل من أسبوع .



الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: عمرو مصطفي، توزيع: أسامة الهندي , وتحتل الأغنية المرتبة السادسة ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر من أصل 50 فيديو.



وفي سياق آخر تعكف يستعد الفنان عمرو دياب لطرح البومه الجديد خلال الفترة المقبلة , خاصة وأنه طرح 5 أغنيات من الألبوم الذى يحمل اسم "كل حياتى".

