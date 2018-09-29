ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بعد أسبوع من طرحها .. يتعلموا تقترب من 9 ملايين مشاهدة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
اقتربت أغنية "يتعلموا" للفنان عمرو دياب من تحقيق نسبة مشاهدة وصلت إلى حاجز 9 ملايين مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" , بعد أقل من أسبوع .

الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: عمرو مصطفي، توزيع: أسامة الهندي , وتحتل الأغنية المرتبة السادسة ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر من أصل 50 فيديو.

وفي سياق آخر تعكف يستعد الفنان عمرو دياب لطرح البومه الجديد خلال الفترة المقبلة , خاصة وأنه طرح 5 أغنيات من الألبوم الذى يحمل اسم "كل حياتى".

ترشيحاتنا

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

احذر.. 3 ساعات نهى رسول الله عن دفن الموتى أو الصلاة فيها

للمرة الثانية.. شيرين رضا تلتقي عمرو دياب بعد الطلاق.. صور

وصفة بجنيهين فقط تقضى على إسمرار الأكواع والركب

رونالدو يوجه رسالة لمحمد صلاح عقب فوزه بجائزة أفضل هدف في العالم

عقاقير علاج الحموضة مضرة لمرضى غسيل الكلى

إيهاب ضحية الحرق حيا في المعادي يكشف تفاصيل الواقعة.. فيديو

أمن المنيا يكثف جهوده للتعرف على جثة أنثى مقتولة داخل أرض زراعية

انتشال التميمي: في مهرجان الجونة دائما ستشاهدون المفاجآت

شاهد.. منتقبة تقفز نحو المطرب الكويتي عبد الله بالخير في حفل للأطفال

شاهد.. لحظة وصول تسونامي على سواحل اندونيسيا بعد زلزال مدمر

اليوم.. الحكم على أمل فتحي بتهمة بث أخبار كاذبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

فيديو

اكتشف علاقة فقدان وزن الطفل بالدراسة
ويزنر: الدور الأمريكي في الشرق الأوسط تغيير ونحتاج إلى شركاء أقوياء مثل مصر
طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا
وزيرة السياحة: مصر دولة تحظى بالسلام والسياحة تصنع السعادة والأمل
سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟