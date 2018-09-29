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الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:26 ص
محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
هاني حسين
نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شائعة إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال " حمزة" في مداخلة هاتفية في برنامج " شائعات وحقائق" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، يؤكد على ضرورة توافر المصداقية والشفافية في توضيح أسعار الكهرباء للمواطنين في للمواطنين حال تطبيق زيادة جديدة.

وتابع:" على المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية المسؤلة، وهناك خط ساخن «121» للإستعلام عن خدمات وأسعار الكهرباء لمنع اللغط وسد الطريق أمام إنتشار الشائعات".

وأردف قائلا:" أي زيادة على الفواتير سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي أمام كافة وسائل الإعلام، مع نشر بيان رسمي عبر كافة المواقع والفضائيات والجرائد".

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الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو
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