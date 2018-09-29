أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، السبت.



وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.95 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.50 جنيه للشراء، 23.63 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.42 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع، والين الياباني 15.79 جنيه للشراء و15 جنيها للبيع.



وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 689 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 603 جنيهات للجرام، وسجل عيار "18" نحو 517 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4824 جنيهًا.

