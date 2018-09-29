ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

يوفنتوس في مهمة صعبة أمام نابولي بالدوري الإيطالي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره نابولي اليوم، السبت، في الساعة السادسة مساءً، على ملعب "يوفنتوس آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي "سيريا A".

ويدخل فريق يوفنتوس المباراة أمام نابولي، من أجل تحقيق الفوز السابع على التوالي، بعدما حقق الفوز في جميع الجولات الماضية.

كما يسعى فريق نابولي للفوز على يوفنتوس في لقاء اليوم، من أجل السيطرة على صدارة الدوري الإيطالي. 

ويبدو أن المباراة ستكون أول اختبار حقيقي وصعب للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي الجديد، الذي سيشارك أساسيًا في اللقاء.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 6 مباريات منذ انضمامه للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال مدريد، وتمكن من إحراز هدفين أمام ساسولو في الجولة الرابعة، وهدفًا أمام فروسينوني الجولة الخامسة.

وأكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن رونالدو سيقود هجوم الفريق، كما سينضم ماتويدي وبيانيتش وكيليني وبونوتشي وساندرو، للتشكيل الأساسي أيضًا.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، يليه نابولي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ترشيحاتنا

القبض على المتهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

الزمالك يؤجل حسم ملف الراحلين

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

تعرف على مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر

داعش ينشر صور منفذي الهجوم على العرض العسكري الإيراني

حكايات أحمد الفيشاوي مع السيدات.. إحداهن ارتدت الحجاب من أجله.. وأخرى تزوجها 40 يوما.. وينهي علاقته بـ فتاة الجونة.. وشيرين رضا رفضت الزواج منه

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

الشيكولاتة السوداء تقي من أمراض القلب

سائق يتخلص من عشيقته بالزراعات في القليوبية

حيلة عجيبة تخلصك من عادة قضم الأظافر

تحطم طائرة إسرائيلية وإصابة ركابها

في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على طريقة اكتشافها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

فيديو

محمود محيي الدين: فكر البنك الدولي وصندوق النقد تغير باختلاف القوى الاقتصادية الصاعدة.. فيديو
مشروع سكن كريم: نستهدف رعاية الأسر الأكثر فقرا بالمحافظات
تعرف على تفاصيل مبادرة توفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والمحرومة
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟