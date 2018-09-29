يوفنتوس في مهمة صعبة أمام نابولي بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره نابولي اليوم، السبت، في الساعة السادسة مساءً، على ملعب "يوفنتوس آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي "سيريا A".





ويدخل فريق يوفنتوس المباراة أمام نابولي، من أجل تحقيق الفوز السابع على التوالي، بعدما حقق الفوز في جميع الجولات الماضية.





كما يسعى فريق نابولي للفوز على يوفنتوس في لقاء اليوم، من أجل السيطرة على صدارة الدوري الإيطالي.





ويبدو أن المباراة ستكون أول اختبار حقيقي وصعب للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي الجديد، الذي سيشارك أساسيًا في اللقاء.





وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 6 مباريات منذ انضمامه للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال مدريد، وتمكن من إحراز هدفين أمام ساسولو في الجولة الرابعة، وهدفًا أمام فروسينوني الجولة الخامسة.





وأكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن رونالدو سيقود هجوم الفريق، كما سينضم ماتويدي وبيانيتش وكيليني وبونوتشي وساندرو، للتشكيل الأساسي أيضًا.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، يليه نابولي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.