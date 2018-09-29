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رياضة

19 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو الليلة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:18 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه والتي ضمت 19 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة أتليتيكو مدريد، اليوم، السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتتجه أنظار جماهير العالم اليوم، السبت، عندما يستضيف فريق ريال مدريد جاره أتليتيكو مدريد، في "ديربي مدريد" على ملعب "سانتياجو برنابيو"، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وشهدت القائمة غياب كل من: - فاييخو - مارسيلو - أودريوزولا - فالفيردي - إيسكو.

وجاءت قائمة الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نافاس - كورتوا - كاسيا

خط الدفاع: كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - ريجليون

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - يورنتي - أسينسيو - سيبايوس

خط الهجوم: ماريانو - بنزيما - بيل - فاسكيز - فينيسيوس جونيور.
19 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو الليلة

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