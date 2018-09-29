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رياضة

تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد وأتليتكو اليوم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:33 م
صدى البلد
القسم الرياضى
تتجه أنظار جماهير العالم اليوم، السبت، عندما يستضيف فريق ريال مدريد جاره أتليتيكو مدريد، في "ديربي مدريد" على ملعب "سانتياجو برنابيو"، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيل المتوقع للفريقين حيث جاء على النحو التالي:

ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ناتشو - راموس - فاران - كارفخال
خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش
خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما - بيل

أتليتيكو مدريد:
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: خوانفران - خيمينيز - جودين - لوكاس
خط الوسط: كوكي - ساؤول - توماس - ليمار
خط الهجوم: كوستا - جريزمان
تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد وأتليتكو اليوم

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