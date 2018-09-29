محمد يوسف: أغلقنا ملف البطولة العربية وتركيزنا فى مباراة وفاق سطيف

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق يبدأ اليوم استعداده لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف: «أغلقنا تماما صفحة البطولة العربية، و تركيزنا على منافسات بطولة إفريقيا؛ من أجل استكمال المشوار لاستعادة بطولة إفريقيا».



وأوضح أن الفريق لديه مباراة مهمة جدا أمام وفاق سطيف الجزائري، وهو منافس محترم للغاية لديه مدرب متميز وهو رشيد الطاوسي، بجانب امتلاكه عناصر متميزة للغاية.



وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون شاهد أجزاء من مباريات وفاق سطيف الجزائري قبل السفر إلى بيروت؛ لمواجهة النجمة اللبناني من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه وبالطبع ستشهد الساعات القادمة استكمال مشاهدة باقي المباريات مع اللاعبين؛ من أجل وضع خطة المباراة وتجهيزهم.



وأوضح يوسف أن الفريق لديه رغبة قوية في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن الأهلي طوال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أنه يعلم قدر اشتياق جماهير الأهلي لاستعادة عرش إفريقيا من جديد وهو الأمر الذي يسعى الجهاز الفني واللاعبون للوصول إليه؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي لا ترضى سوى بالألقاب والبطولات.