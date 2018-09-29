ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد يوسف: أغلقنا ملف البطولة العربية وتركيزنا فى مباراة وفاق سطيف

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:49 م
محمد يوسف وكارتيرون
محمد يوسف وكارتيرون
عبد الحكيم ابو علم
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق يبدأ اليوم استعداده لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «أغلقنا تماما صفحة البطولة العربية، و تركيزنا على منافسات بطولة إفريقيا؛ من أجل استكمال المشوار لاستعادة بطولة إفريقيا».

وأوضح أن الفريق لديه مباراة مهمة جدا أمام وفاق سطيف الجزائري، وهو منافس محترم للغاية لديه مدرب متميز وهو رشيد الطاوسي، بجانب امتلاكه عناصر متميزة للغاية.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون شاهد أجزاء من مباريات وفاق سطيف الجزائري قبل السفر إلى بيروت؛ لمواجهة النجمة اللبناني من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه وبالطبع ستشهد الساعات القادمة استكمال مشاهدة باقي المباريات مع اللاعبين؛ من أجل وضع خطة المباراة وتجهيزهم.

وأوضح يوسف أن الفريق لديه رغبة قوية في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن الأهلي طوال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أنه يعلم قدر اشتياق جماهير الأهلي لاستعادة عرش إفريقيا من جديد وهو الأمر الذي يسعى الجهاز الفني واللاعبون للوصول إليه؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي لا ترضى سوى بالألقاب والبطولات.

ترشيحاتنا

بمشاركة مصر .. أمريكا تستضيف قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من الناتو

حيلة عجيبة تخلصك من عادة قضم الأظافر

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

وزير التعليم يقدم شرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

ما هي أفضل حبوب القهوة في العالم؟

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

كارتيرون يتسلم تقريرا فنيا عن اللاعبين الغائبين عن رحلة لبنان

أمن القاهرة يعيد طفلا تائها لأسرته بعد ساعات من فقده.. صور

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

وزير التعليم: كتاب Connect PLus سيكون جاهزًا خلال 10 أيام

صحيفة إسرائيلية: إعلان صفقة القرن في يناير المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

البيئة: إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

فيديو

خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين
البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول ..فيديو
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار
طريقة تحضير تارت التفاح للشيف نرمين هنو
خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟