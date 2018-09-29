رسميا.. الكاف يوقف مرتضى منصور عاما ويغرمه 40 ألف دولار

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم، السبت، قرارا بإيقاف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عاما عن ممارسة أى نشاط رياضى أو إدارى متعلق بكرة القدم وتغريمه 40 ألف دولار بدعوى سب وقذف أحمد أحمد، رئيس الكاف، وعمرو فهمى، السكرتير العام.



وألزم الكاف الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة بإبلاغ الزمالك بالعقوبة وتأكيد خضوع رئيس الزمالك لها، مؤكدا أحقيته بفرض تلك العقوبات على رئيس الزمالك وفقا للوائحه، وكذلك البحث والمتابعة فى ضمان تنفيذ تلك العقوبة.



وشدد على أنه سيحرم الزمالك من المشاركة فى أى بطولات قارية حال عدم تنفيذ العقوبة.



وعقد المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي اجتماعاته على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ.

