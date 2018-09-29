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أخبار العالم

الرئيس التنفيذي لجوجل يوافق على المثول للشهادة أمام مجلس النواب الأمريكي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولون حكوميون إن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل العالمية سوندار بيتشاي وافق على المثول للشهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي هذا العام فيما يتعلق بمخاوف الجمهوريين من انحياز جوجل ضد المحافظين كما سيحضر اجتماعا مع الرئيس دونالد ترامب.

ويرغب الجمهوريون في استجواب محرك البحث الشهير التابع لشركة ألفابت حول ما إذا كانت لوغاريتمات البحث فيه تتأثر بالأهواء البشرية، كما يريدون بحث قضايا كالخصوصية وتصنيف الأخبار والآراء والتعامل مع الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت لينزي وولترز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بيتشاي التقى أمس "الجمعة" بالمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو وإن الاثنين "ناقشا عددا من القضايا التي تؤثر على منصات الإنترنت والاقتصاد بشكل عام".

وقبل بيتشاي دعوة لحضور اجتماع دائرة مستديرة في البيت الأبيض مع ترامب ومساهمين آخرين في مجال الإنترنت.

وقال كيفين مكارثي زعيم الأغلبية في مجلس النواب إن بيتشاي اجتمع مع نواب جمهوريين بارزين أمس الجمعة لبحث مخاوفهم.

وأضاف للصحفيين بعد الاجتماع أن اللقاء كان "بناء للغاية وصريحا".

وتابع "مكارثي": "أرى أننا أظهرنا وجود انحياز وهذه طبيعة بشرية لكن ينبغي أن تتحلوا بالشفافية والنزاهة، فمع نمو شركات التكنولوجيا الكبرى، لم نحظ بقدر كاف من الشفافية وأدى هذا إلى تآكل الثقة بل وإيذاء المستهلكين".

ونفت جوجل مرارا الاتهامات بانحيازها ضد المحافظين، وقال بيتشاي في بيان إنه سيدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية "في الوقت الملائم".

ووصف بيتشاي في رسالة بريد إلكتروني داخلي اتهام جوجل بالتدخل في نتائج البحث لأسباب سياسية بأنها "خاطئة تماما. لا نوجه منتجاتنا لصالح أي أجندة سياسية".

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