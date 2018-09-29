تعرف على تشكيل ديربي روما ولاتسيو في المواجهة النارية

أعلن إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لفريق روما، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة لاتسيو في الديربي يعد قليل على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.



وجاء تشكيل ذئاب روما على النحو التالي:



حراسة المرمى: أولسين

خط الدفاع: سانتون - مانولاس - فازيو - كولاروف

خط الوسط: نزونزي - دي روسي - فلورينزي

خط الهجوم: الشعراوي - دجيكو - وباستوري



بينما جاء تشكيل لاتسيو على النحو التالي:



حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: كاسيريس - أكيابي - لويز فيليبي

خط الوسط: ماروسيتش - بارولو - ليفا - ميلينكوفيتش - لياليتش

خط الهجوم: لويس البرتو - وإيموبيلي.