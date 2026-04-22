تامر نبيل: اتفقت مع فريق العمل على التفاصيل الكوميدية لفرج في هي كيميا

كشف الفنان تامر نبيل عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «هي كيميا»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة فنية مميزة.

وأوضح نبيل، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، أنه جسد خلال الأحداث شخصية “فرج”، وهي شخصية تحمل طابعًا غير تقليدي، حيث وصفها بأنها “مجنونة” فهو مجنون كوثر وتعتمد على تركيبة كوميدية مختلفة، ما جعله متحمسًا لخوض هذه التجربة.



وأشار إلى أنه عقد جلسات مكثفة مع فريق العمل للاتفاق على ملامح الشخصية، خاصة من حيث الشكل الخارجي والتفاصيل التي تساعد في إبراز الجانب الكوميدي بشكل جديد ومختلف، لافتًا إلى أن هذه التحضيرات كان لها دور كبير في خروج الشخصية بشكل مميز.

وأكد تامر نبيل أن مسلسل «هي كيميا» يعد تجربة خاصة بالنسبة له، خاصة أنه يعتمد على نوعية كوميديا تعتمد على المواقف والشخصيات، وليس فقط الإفيهات ، وهو ما جذب انتباهه للمشاركة في العمل.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع جميع فريق العمل، مشيرًا إلى وجود حالة من الانسجام بين الأبطال والكواليس، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء أمام الكاميرا و اختتم أن ردود فعل الجمهور ابهرتة



شارك في بطولة مسلسل «هي كيميا» إلى جانب كل من دياب ومصطفى غريب، كل من مريم الجندي وفرح يوسف وميشيل ميلاد، تامر نبيل ، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، الذين يقدمون توليفة فنية متنوعة تسهم في إثراء أحداث العمل وتقديم شخصيات مختلفة.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، الذي يواصل تقديم أعمال تعتمد على حبكات درامية متماسكة وشخصيات ذات أبعاد نفسية، ومن إخراج إسلام خيري، الذي يركز على تقديم رؤية بصرية تتماشى مع طبيعة العمل، بينما يتولى الإنتاج عبدالله أبو الفتوح،



