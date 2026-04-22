قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر نبيل: اتفقت مع فريق العمل على التفاصيل الكوميدية لفرج في هي كيميا

الفنان تامر نبيل
الفنان تامر نبيل
أوركيد سامي

كشف الفنان تامر نبيل عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «هي كيميا»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة فنية مميزة.

وأوضح نبيل، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، أنه جسد خلال الأحداث شخصية “فرج”، وهي شخصية تحمل طابعًا غير تقليدي، حيث وصفها بأنها “مجنونة”  فهو مجنون كوثر وتعتمد على تركيبة كوميدية مختلفة، ما جعله متحمسًا لخوض هذه التجربة.


وأشار إلى أنه عقد جلسات مكثفة مع فريق العمل للاتفاق على ملامح الشخصية، خاصة من حيث الشكل الخارجي والتفاصيل التي تساعد في إبراز الجانب الكوميدي بشكل جديد ومختلف، لافتًا إلى أن هذه التحضيرات كان لها دور كبير في خروج الشخصية بشكل مميز.

وأكد تامر نبيل أن مسلسل «هي كيميا» يعد تجربة خاصة بالنسبة له، خاصة أنه يعتمد على نوعية كوميديا تعتمد على المواقف والشخصيات، وليس فقط الإفيهات ، وهو ما جذب انتباهه للمشاركة في العمل.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع جميع فريق العمل، مشيرًا إلى وجود حالة من الانسجام بين الأبطال والكواليس، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء أمام الكاميرا و اختتم أن ردود فعل الجمهور ابهرتة


شارك في بطولة مسلسل «هي كيميا» إلى جانب كل من دياب ومصطفى غريب، كل من مريم الجندي وفرح يوسف وميشيل ميلاد، تامر نبيل ،  إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، الذين يقدمون توليفة فنية متنوعة تسهم في إثراء أحداث العمل وتقديم شخصيات مختلفة.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، الذي يواصل تقديم أعمال تعتمد على حبكات درامية متماسكة وشخصيات ذات أبعاد نفسية، ومن إخراج إسلام خيري، الذي يركز على تقديم رؤية بصرية تتماشى مع طبيعة العمل، بينما يتولى الإنتاج عبدالله أبو الفتوح، 


 

تامر نبيل اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

الكلى

يحمي الكلى وينقص الوزن.. عصير صيفي يعالج أمراضا خطيرة

سلس البول

أعراض سلس البول وسبب عدم القدرة على التحكم فيه

علاج الصداع بدون أدوية

صداع الصباح يفسد يومك؟ خبيرة تكشف أسباب مفاجئة وطرق التخلص منه بدون أدوية

بالصور

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد