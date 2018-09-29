جولة تفقدية لمحافظ الفيوم في مستشفى سنورس المركزي.. فيديو وصور





كما تمت مناقشة تطوير قسم الاستقبال وتوسعته حيث تم عمل مقايسة على أن يتم توفير مكان بديل لاستقبال المرضى أثناء أعمال التطوير والتجديد ويتم موافاة المحافظة بما تم اتخاذه في ذلك.

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بجولة تفقدية لمستشفي سنورس المركزي رافقه خلالها الدكتورة حنان بهاء الدين مدير عام المستشفى، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى منها وحدتا الغسيل الكلوي القديمة والجديدة والمنشأة بالجهود الذاتية من أهالي المركز، وأكد ضرورة الصيانة الدورية لماكينات الغسيل للعمل بكفاءة.استمع المحافظ إلى مطالب المرضى المختلفة منها طلبات المعاشات والتضامن الاجتماعي كما استمع لشكوى مريض بحاجة للتواصل مع معهد ناصر لإجراء عملية زرع نخاع شوكي.على الفور وجه المحافظ بالتواصل مع مديرية الصحة بالفيوم لعمل اللازم وتوفير العلاج للمرضى بالمعهد.تفقد المحافظ وحدة العناية المركزة ووحدة الأطفال المبتسرين والتي تضم بداخلها عدد 24 حضانة.وفي نهاية الجولة اجتمع المحافظ بمدير المستشفى ورؤساء الأقسام وفريق التمريض للاستماع لمطالبهم, مشيرا الى أنه سيتم مخاطبة وكيل وزارة الصحة لتوفير النواقص من المستلزمات الطبية لقسم الاستقبال والطوارئ.