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رياضة

كارتيرون لـ لاعبي الأهلي: التركيز سلاحنا لتخطي عقبة وفاق سطيف

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام حاليًا على ملعب التتش.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد السلام في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن ضرورة التركيز في مواجهة بطل الجزائر؛ لتحقيق أفضل نتيجة ممكنه قبل مباراة العودة التي تقام في الجزائر.

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