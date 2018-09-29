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برلمان

طلب إحاطة بشأن ترخيص العمل بنظام الحصة بفصول الخدمات العامة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:04 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
كتب: معتز الخصوصى
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشأن تعاقدات الترخيص بالعمل بنظام الحصة لمدة عام بفصول الخدمات العامة بوزارة التربية والتعليم.

وأشار فؤاد فى طلبه إلى أنه قد صدرت استمارة عمل بعنوان "استمارة ترخيص للعمل بالحصة عام واحد فقط بفصول الخدمات للعام الدراسي 2018/2019، حيث احتوى نص الاستمارة على جملة "ولا يعد مستندا لطلب التعيين أو التعاقد"، مما يمنع المتعاقد من أن يقوم وفقا لهذا التعاقد أن يطلب بالتعيين أو التعاقد رسميًا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة ليس فى تلك الاستمارة بالنسبة للمتعاقدين الجدد الصادر بشأنهم قرار وزير التربية والتعليم رقم "357" بتاريخ 19/9/2019، لأن هذا عقد ويحق للمعروض عليه أن يقبله أو يرفضه، ولكن أن يجبر العاملين القدامى على نظام الأجر بالحصة التابع للصناديق الخاصة والمطبق عليهم الأحقية فى التعاقد بعد استيفاء شرط مدة الثلاث سنوات إستمرار على رأس العمل مما يجعلهم أمام عقد ظالم، حيث استوفى كلا من العاملين القدامى شروط التعاقد التى نص عليها التنظيم والإدارة وتتعسف المديريات فى إرسال كشوف العاملين المقدمين على التعاقد إلى التنظيم والإدارة.

وتابع النائب أن ذلك قد يسبب إجحافًا لحقوقهم ووقوع ظلم بين يؤدى إلى إهدار حقهم فى التعاقد.

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