تحذير .. دوكي دوكي لعبة جديدة تدفع المراهقين للانتحار



الجدير بالذكر ان نحو 5 ملايين مستخدم قاموا بتحميل اللعبة، منذ أن تم إصدارها في سبتمبر 2017 .

أطلقت عدد من المدارس البريطانية تحذيرات بشأن إحدى الألعاب الإليكترونية التي تؤدي إلى انتحار الأطفال وإصابتهم بالاكتئاب وهي لعبة "دوكي دوكي".انتشرت لعبة "دوكي دوكي" على نطاق واسع بين المراهقين ببريطانيا، وهي عبارة عن تطبيق للمواعدة بين طلبة المدارس، في حين تبدأ اللعبة بصورة مبهجة وبعد ذلك تتحول إلى طابع سوداوي يدفع المراهقين للانتحار بحسب ما نشرت "ذا صن"البريطانية.وتتحدث بعض الشخصيات الموجودة في اللعبة، بإصابتها بالاكتئاب ورغبتها في الانتحار، ثم تظهر في مشاهد بعد إقدامهم على الانتحار بالفعل.وذكر أولياء الأمور الذين انتحر ابنهم بالفعل، أن الأولاد حملوا اللعبة على هواتفهم، وقالت أم أن ابنها أبلغها قبل انتحاره بأنه يخاف من اللعبة جدًا.