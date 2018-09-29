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رياضة

يورجن كلوب يصالح محمد صلاح خلال مباراة تشيلسي بهذه الطريقة.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق ليفربول الانجليزي في اقتناص التعادل من منافسه فريق تشيلسي بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت باستاد ستامفورد بريدج في إطار الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

وكان نجم تشيلسي إيدين هازارد قد سجل هدف التقدم بالدقيقة 24، بينما تعادل ليفربول بالدقيقة 88 عن طريق ستوريدج في نهاية المباراة.

وشهدت أجواء احتفالات لاعبي والجهاز الفني لفريق ليفربول لقطة رائعة من المدرب الألماني يورجن كلوب تجاه المحترف محمد صلاح، حيث إنه احتفل معه بهدف التعادل وهو على مقاعد البدلاء.

وكان يورجن كلوب قد استقر بالدقيقة 68 من عمر المباراة على خروج محمد صلاح ودخول شكوردان شاكيري بدلًا منه.


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