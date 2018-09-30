توتر جديد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة يهدد بفشل المفاوضات

هاجم وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونج، الولايات المتحدة الأمريكية خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب استمرار العقوبات على بيونج يانج، والذي أدى إلى استمرار حالة انعدام الثقة بين البلدين.



وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، قال يونج إن استمرار العقوبات الأمريكية يؤدي إلى تفاقم انعدام ثقة بيونج يانج في واشنطن، وأن بلاده لا يمكنها التخلي عن ترسانتها النووية من خلال جهود أحادية.



وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها كوريا الشمالية خلال العام الماضي من إيقاف التجارب النووية وإزالة موقع الاختبارات النووية والتعهد بعدم نقل الأسلحة أو التكنولوجيا النووية، أثبتت حسن نيتها، وفي المقابل لم تبد واشنطن أي استجابة.



وأكد أنه بغياب الثقة في الولايات المتحدة لن تكون هناك طمأنينة لدى بيونج يانج، وسيصبح من المستحيل أن تبادر لنزع أسلحتها النووية.



كما استنكر رفض واشنطن لمقترحات بيونج يانج لتبني نهج تدريجي لنزع السلاح النووي، يقابله مكافآت تدريجية من قبل الولايات المتحدة.



وتابع أن واشنطن تصر على نزع السلاح النووي أولا وتزيد مستوى الضغوط بفرض عقوبات للوصول إلى غرضها بأسلوب قهري لأنها تعارض إعلان نهاية الحرب بين الكوريتين.



وشدد على أن فكرة إركاع كوريا من خلال العقوبات درب من الخيال، وحلما من أحلام اليقظة، وتظهر الجهل بطبيعة الكوريين.



وأشارت القناة إلى أن يونج لم يتحدث عن وجود خطط لعقد قمة ثانية بين كيم جونج أون ودونالد ترامب.



وفي المقابل أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن بأنه يجب استمرارتطبيق عقوبات المجلس بلا هوادة حتى يتحقق نزع السلاح النووي بصورة كاملة ونهائية.



فيما ترى الصين وروسيا ضرورة أن يكافئ مجلس الأمن كوريا الشمالية على الخطوات التي اتخذتها.