تكريم طارق عبد العزيز بمهرجان همسة للآداب والفنون عن مسلسل رحيم

أعلنت إدارة مهرجان همسة للآداب والفنون عن تكريم الفنان طارق عبد العزيز أفضل ممثل دور ثاني عن دوره بــ مسلسل "رحيم" ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة.



جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان التي تضم لجنة التحكيم (عزت أبو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم والسيناريست عاطف بشاي، والإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصرى).



جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم وحش الشاشة "فريد شوقي".

