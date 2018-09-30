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رياضة

تأهل الشوربجي والوليلي إلى نصف نهائي بطولة أوركال للإسكواش

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:57 ص
محمد الشوربجى
محمد الشوربجى
عمرو الحلوانى
تأهلت المصرية رنيم الوليلي، إلى نصف نهائي ببطولة أوركال نيت سويت الدولية المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليًا بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهزمت رنيم الوليلي منافستها الإنجليزية أليسون وترز، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، بواقع 11-3، 11-6، 12-10، في مباراة استمرت لمدة 30 دقيقة.

كما تأهل محمد الشوربجي وكريم عبد الجواد إلى نصف نهائي منافسات الرجال بالبطولة وتغلب الشوربجي على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 11-7 ،11-7 ،11-8 في لقاء استمر لمدة 45 دقيقة.

في حين فاز كريم عبد الجواد على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، بواقع 7-11،11-6 ، 11-6 ،13-11 في مباراة استمرت لمدة 74 دقيقة.

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