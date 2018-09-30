ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع وإصابة 11 في حوادث طرق مختلفة بالسويس

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:45 م
ًصورة أرشيفية - حادث
ًصورة أرشيفية - حادث
حسن غنيمة
لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في 3 حوادث طرق بمحافظة السويس، اليوم،  ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع ثلاث حوادث طرق داخل مدينة السويس وبطريق السخنة.

لقى موظف بشركة السويس لتصنيع البترول مصرعه بطريق صلاح نسيم بعد قيام دراجة نارية بصدمة بعد خروجه من الشركة.

كما أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي بطريق العين السخنة، وأصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القطامية – العين السخنة".

ترشيحاتنا

إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي

بعد الخطوبة.. نيقولا معوض لجمهوره: قولولنا مبروك

تارة فارس.. فارقت الحياة بعد حصولها على لقب تتمناه الفتيات

بالأرقام.. مستوى محمد صلاح لم يتغير بين الموسم الماضي والحالي

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

الملكة إليزابيث تستعين بيد صناعية لتلوح للجمهور

فيديو وصور.. شوارع ومدن إندونيسيا تعاني من الدمار بعد تسونامي

كلوب يكشف حقيقة استمرار معاناة محمد صلاح بسبب الإصابة

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

بعد تجربة مريرة.. إليسا تدعم ملكة جمال لبنان بسبب مرض السرطان

وزير الشباب في عمومية الكاف: مصر مستعدة لاستضافة البطولات الأفريقية في أي وقت

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لمسح الشعر في الوضوء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري قبيل ذكرى أكتوبر.. صور

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

130 ألف طن من القمامة تهدد حياة المواطنين بالمحلة.. فيديو وصور

إقبال على منتجات سيوة بمعرض بيت السناري الأثري

فيديو

وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو
البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟