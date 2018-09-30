مصرع وإصابة 11 في حوادث طرق مختلفة بالسويس

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في 3 حوادث طرق بمحافظة السويس، اليوم، ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.



وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع ثلاث حوادث طرق داخل مدينة السويس وبطريق السخنة.



لقى موظف بشركة السويس لتصنيع البترول مصرعه بطريق صلاح نسيم بعد قيام دراجة نارية بصدمة بعد خروجه من الشركة.



كما أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي بطريق العين السخنة، وأصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القطامية – العين السخنة".