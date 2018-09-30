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أخبار البلد

منظمة الصحة العالمية: مصر لديها أقوى برنامج قومي للفيروسات الكبدية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وجه جون عيسى، ممثل منظمة الصحة العالمية، التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى على إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، مؤكدا اعتزاز منظمة الصحة العالمية بهذه المبادرة، لافتا إلي أن مصر لديها أقوى برنامج قومي للفيروسات الكبدية واستطاعت علاج 3 ملايين شخص في وقت قصير للغاية.

وأضاف عيسى، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمجلس الوزراء للإعلان عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سى، والأمراض غير السارية، أن الأمراض غير السارية معدلاتها أعلي في مصر، ومن عام 2014 دعمت منظمة الصحة العالمية قطاع الصحة في مصر والمبادرات القومية".

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