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رياضة

عبد الوهاب إلى واشنطن لحضور أعمال المكتب التنفيذي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
غادر القاهرة، صباح اليوم الأحد، متوجها للعاصمة الأمريكية واشنطن المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى لحضور اعمال اجتماعات المكتب التنفيذى للاولمبياد الخاص الدولى وبحضور رؤساء المناطق السبع حول العالم، وتستمر الاجتماعات حتى يوم 5 أكتوبر.

وتأتى أهمية الاجتماعات أنها تأتى عقب احتفال العالم باليوبيل الذهبى واكتمال حركة الاولمبياد الخاص الدولى لعامها الخمسين ( 1968-201)، وبداية مرحلة جديدة من عمر أكبر حركة أنسانية عالمية معنية بالمعاقين فكريا ، حيث تطرح على مائدة الاجتماعات مشاركات دول العالم بالالعاب العالمية بأبوظبى 2019، والتى من المنتظر أن تشهد أكبر مشاركة على أمتداد الـ14 العابا عالمية أقيمت من قبل ، و بمعدل العابا عالمية صيفية كل أربع سنوات ، وفى العام الذى يسبق دورة الالعاب الاولمبية.

وتقام الألعاب العالمية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة من 14 وحتى 21 مارس وتشهد مشاركة 174 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبة، وما يقرب من 10 الاف مشارك يشاركون فى 22 رياضة أولمبية هى السباحة وسباحة المياه المفتوحة وألعاب القوى و الريشة الطائرة وكرة السلة والبوتشي والبولينج والدراجات والفروسية وكرة القدم والجولف وكرة اليد والجودو ورفع الاثقال والكايك والتزلج على العجلات والشراع والجمباز الفنى والاستعراضي وتنس الطاولة والتنس الأرضي والترايثلون وكرة الطائرة ، الطائرة الشاطئية الى جانب رياضتين استعراضيتن وتشارك المنطقة بحصة تبلغ 1681 مشاركا من بينهم 1205 لاعبا ولاعبة وشريكا.

وتعد تلك المشاركة ضعف مشاركة دول المنطقة السابقة في لوس انجلوس 2015 نظرا لإقامة الالعاب بأحد دول المنطقة، حيث شاركت المنطقة في لوس انجلوس في 16 رياضة، وبإجمالي 443 لاعبا ولاعبه ، حيث تشارك الإمارات (310 لاعبا ولاعبة) والجزائر (99 ) ومصر (72) والبحرين (39) والعراق (109 ) والأردن (45 ) وموريتانيا(14 ) وفلسطين(44 ) والسعودية (45 ) ولبنان (72 ) وليبيا (65 ) قطر (34) والسودان (48 ) وسوريا (153 ) وتونس (53 ) ثم المغرب (41.).

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد مناطق العالم السبع للأولمبياد الخاص الدولي وتضم جميع الدول العربية البالغ عددها 22 دولة الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى إيران.
عبد الوهاب إلى واشنطن لحضور أعمال المكتب التنفيذي
عبد الوهاب إلى واشنطن لحضور أعمال المكتب التنفيذي
عبد الوهاب إلى واشنطن لحضور أعمال المكتب التنفيذي
عبد الوهاب إلى واشنطن لحضور أعمال المكتب التنفيذي
عبد الوهاب إلى واشنطن لحضور أعمال المكتب التنفيذي

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