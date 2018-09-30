رئيس جامعة الأزهر يستقل الطفطف بأسيوط والطلاب يلتقطون السيلفي معه.. صور

استقل الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الطفطف الجديد من مقر الأمانة العامة المساعدة لفرع أسيوط إلى كلية التربية للبنين؛ إيذانًا بانطلاقه فى خدمة الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعى، تيسيرًا عليهم؛ بما يحافظ على أوقاتهم، ويمَّكنهم من الانتظام فى الدراسة.



واطمأن على حُسن سير العملية التعليمية بمجمع كليات البنات بفرع أسيوط، ووزَّع أقلام وإصدارات مجمع البحوث الإسلامية على الطلاب، والطالبات الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة.



وتفقد المحرصاوى المدينة الجامعية للبنات ، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الرعاية للطالبات مع الاهتمام بالأنشطة الطلابية.



وأجرى المحرصاوى، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب والباحثين بكلية اللغة العربية للبنين بفرع أسيوط، وأكد أنه سيتم إتاحة التعلم لا مركزيًا بمرحلة الدراسات العليا بمختلف القطاعات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، بالقاهرة وأسيوط خلال أكتوبر، وقد تم إعداد جداول المحاضرات، مشيرًا إلى أن منظومة الفيديو كونفرانس تُعد أحد روافد مشروع «داتا سنتر» الذى يستهدف ميكنة العمل وإنشاء قواعد بيانات، والانتقال إلى الجامعة الذكية، وقد انتهت المرحلة الأولى العام الماضى بتكلفة ٥٥ مليون جنيه، ويبدأ الجزء الثانى من المرحلة الثانية بأسيوط.



ودعا إلى تضافر كل الجهود بالكليات لإنشاء قاعدة بيانات بكل الرسائل العلمية المسجلة بمختلف التخصصات بحيث تتم إتاحتها على الإنترنت اعتبارًا من العام الجامعى المقبل؛ تيسيرًا على الباحثين عند الحصول على براءة موضوعات رسائلهم.



من جهته، أكد الدكتور طارق سليمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، على حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الدراسات العليا بمختلف القطاعات التعليمية بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، وتخريج أجيال قادرة على أداء واجبها فى خدمة الوطن، والإنسانية بأسرها.. بأبحاث علمية جادة تلبى احتياجات العصر، وتُسهم فى تجاوز أى تحديات أو أزمات، مشيرًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التى أسهمت فى انتظام الدراسة بمرحلة الدراسات العليا منذ أول يوم، وتوحيد المحتوى الدراسى لكل مادة الذى شارك فى توصيفه وإعداده وتدقيقه عدد من الأساتذة الثقات.



وفى لقائه بعمداء الكليات للبنين والبنات بفرع أسيوط، أكد رئيس الجامعة، أهمية تنفيذ تكليفات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإطلاق منتديات الحوار بالكليات لتحقيق التواصل الفعَّال بين الأساتذة والطلاب والطالبات بما يُسهم فى تبصيرهم بتعاليم الإسلام السمحة، وترسيخ قيم التعايش والسلام والمواطنة فى نفوسهم، وتوعيتهم بما يُحاك ضد الوطن من مؤامرات باتت مفضوحة للقاصى والدانى، إضافة إلى تذليل أى عقبات قد تُواجههم فى طريقهم نحو تحصيل العلوم والمعارف، موضحًا ضرورة التوسع فى الأنشطة الطلابية التى تُنمى قدرات الدارسين ومهاراتهم، وتُسهم بشكل إيجابى فى تكوينهم الفكرى والثقافى والمعرفى، ويؤهلهم لأداء واجبهم فى خدمة الدين والوطن والمجتمع.



وشدد على ضرورة التعامل مع مدرجات الكليات باعتبارها وحدة واحدة، بحيث يتم تنسيق جداول المحاضرات؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل من الأماكن المتاحة وانتظام العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الجامعة تدرس استحداث معاهد فنية متخصصة، تكون الدراسة فيها خلال الفترة المسائية بالكليات التى تتصل علميًّا بها.